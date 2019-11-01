Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de arama kararı bulunan 15 şahıstan 8'i tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de arama kararı bulunan 15 şahıstan 8'i tutuklandı

Nevşehir'de arama kararı bulunan 15 şahıstan 8'i tutuklandı

7 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında arama kararı bulunan 15 şahıs yakalandı.

Nevşehir'de arama kararı bulunan 15 şahıstan 8'i tutuklandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında arama kararı bulunan 15 şahıs yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlar tarafından haklarında arama kararı bulunan 15 şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şahıstan 7'si adli hükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakılırken 8 şahıs ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avcılar'da işadamına lüks aracında silahlı saldırı
Yok böyle vicdansızlık! Konya'da 3 kardeş sokağa terk edildi Üniversiteliye tacizden aranan sanık, 12 gün sonra durakta yakalandı Polis memurunu araç kaportasında metrelerce sürükleyen sürücü tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:04:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de arama kararı bulunan 15 şahıstan 8'i tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]