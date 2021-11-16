Nevşehir'de arama kararı bulunan 23 şahıstan 7 si tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de arama kararı bulunan 23 şahıstan 7 si tutuklandı
16.11.2021 12:36
Nevşehir'de haklarında çeşitli suçlardan dolayı gözaltına alınan 23 şahıstan 7 si tutuklandı.
Nevşehir'de haklarında çeşitli suçlardan dolayı gözaltına alınan 23 şahıstan 7 si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde adli makamlarca yakalama kararı bulunan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan istihbari ve yol kontrol uygulamalarında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 23 şahıs göz altına alındı. Adli makamlara sevk edilen 23 şahıstan 7 si tutuklanarak ceza evine gönderildi. - NEVŞEHİR
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