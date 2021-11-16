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Nevşehir'de arama kararı bulunan 23 şahıstan 7 si tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de arama kararı bulunan 23 şahıstan 7 si tutuklandı

16.11.2021 12:36
Nevşehir'de arama kararı bulunan 23 şahıstan 7 si tutuklandı

Nevşehir'de haklarında çeşitli suçlardan dolayı gözaltına alınan 23 şahıstan 7 si tutuklandı.

Nevşehir'de haklarında çeşitli suçlardan dolayı gözaltına alınan 23 şahıstan 7 si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde adli makamlarca yakalama kararı bulunan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan istihbari ve yol kontrol uygulamalarında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 23 şahıs göz altına alındı. Adli makamlara sevk edilen 23 şahıstan 7 si tutuklanarak ceza evine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de arama kararı bulunan 23 şahıstan 7 si tutuklandı
Nevşehir'de arama kararı bulunan 23 şahıstan 7 si tutuklandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de arama kararı bulunan 23 şahıstan 7 si tutuklandı - Son Dakika


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Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de arama kararı bulunan 23 şahıstan 7 si tutuklandı - Son Dakika
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