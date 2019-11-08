Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de aranan 10 kişiden 4'ü tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de aranan 10 kişiden 4'ü tutuklandı

Nevşehir'de aranan 10 kişiden 4'ü tutuklandı

6 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında arama kararı bulunan 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'de aranan 10 kişiden 4'ü tutuklandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında arama kararı bulunan 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP araması bulunan 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakılırken 4 şüpheli ise tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:36 Kaynak: İHA
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