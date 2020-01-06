Nevşehir'de aranan 11 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de aranan 11 kişi tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de aranan 11 kişi tutuklandı

6 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında çeşitli adli makamlar tarafından yakalama kararı ile aranan 17 şahıs yakalandı.

Nevşehir'de aranan 11 kişi tutuklandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında çeşitli adli makamlar tarafından yakalama kararı ile aranan 17 şahıs yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'de başata il merkezi olmak üzere ilçelerde polis ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şahıstan 11'i çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:16 Kaynak: İHA
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