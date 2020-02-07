Nevşehir'de aranan 12 kişiden 5'i tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de aranan 12 kişiden 5'i tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de aranan 12 kişiden 5'i tutuklandı

7 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'de aranan 12 kişiden 5'i tutuklandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 12 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerden 3 ay 10 hapis cezası bulunan E.Y., 5 yıl 18 ay hapis cezası bulunan V.D., hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.O., Avanos'ta taksirle ölüme neden olma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.Ü. ve Ürgüp'te tutuklunun kaçması suçundan 5 ay hapis cezası bulunan S.S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:12 Kaynak: İHA
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