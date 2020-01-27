Nevşehir'de aranan 12 kişiden 7'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de aranan 12 kişiden 7'si tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de aranan 12 kişiden 7'si tutuklandı

6 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'de aranan 12 kişiden 7'si tutuklandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 7'si tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
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