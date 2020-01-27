Nevşehir'de aranan 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir'de aranan 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de aranan 12 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı, 7'si tutuklandı.

Nevşehir'de aranan 12 şüpheli yakalandı, System.String[]

Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı, 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si mehkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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