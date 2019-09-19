Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de aranan 13 kişi yakalandı
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Nevşehir'de aranan 13 kişi yakalandı

2 saat önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlar tarafından yakalama kararı ile aranan 13 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Nevşehir'de aranan 13 kişi yakalandı, System.String[]

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlar tarafından yakalama kararı ile aranan 13 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlarca yakalama kararı ile aranan 13 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 7'si tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken 6 şüpheli ise mahkemelerce yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:41 Kaynak: İHA
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