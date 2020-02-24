Nevşehir'de aranan 16 şahıstan 7'si tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de aranan 16 şahıstan 7'si tutuklandı
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 16 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:15 Kaynak: İHA
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 16 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir ve Ürgüp ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerde 7'si tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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