Nevşehir'de aranan 17 kişi yakalandı
43 dakika önce
Nevşehir'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı ve yol kontrol çalışmalarında hakkında arama kararı bulunan 17 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:12 Kaynak: İHA
Nevşehir'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı ve yol kontrol çalışmalarında hakkında arama kararı bulunan 17 şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve istihbarı çalışmalar sonrasında hakkında arama kararı bulunan 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Eşini ve 3 çocuğunu kaybeden talihsiz kadının sorusuna kimse cevap veremedi Ege Denizi'nde can pazarı! Teknesi batan düzensiz göçmenlerin imdadına Türk askeri yetişti Camdan içeri bakan öğrenci, kalorifer kazanındaki asılı kişiyi gördü Kayalıklardan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti