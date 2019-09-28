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Nevşehir'de aranan 17 kişi yakalandı

43 dakika önce

Nevşehir'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı ve yol kontrol çalışmalarında hakkında arama kararı bulunan 17 şüpheli yakalandı.

Nevşehir'de aranan 17 kişi yakalandı, System.String[]

Nevşehir'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı ve yol kontrol çalışmalarında hakkında arama kararı bulunan 17 şüpheli yakalandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve istihbarı çalışmalar sonrasında hakkında arama kararı bulunan 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:12 Kaynak: İHA
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