Nevşehir'de aranan 19 kişiden 7'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de aranan 19 kişiden 7'si tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de aranan 19 kişiden 7'si tutuklandı

7 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 19 kişi yakalandı.

Nevşehir'de aranan 19 kişiden 7'si tutuklandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 19 kişi yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinin yanı sıra Ürgüp ve Gülşehir'de yapılan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Nevşehir'den 10, Ürgüp'ten 4 ve Gülşehir'de 1 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Gülşehir, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Evlilik teklifini reddeden sevgilisini yaralayıp, intihar etti
Cinnet getiren kişi, karısını, kızını ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı Altın dolu valizle gaspa uğrayan kuryeyi, karısı kurtardı

Son Dakika Haberleri
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 22:50:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir'de aranan 19 kişiden 7'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]