Nevşehir'de aranan 19 kişiden 9'u tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de aranan 19 kişiden 9'u tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de aranan 19 kişiden 9'u tutuklandı

6 saat önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlar tarafından yakalama kararı ile aranan 19 kişi yapılan istihbarı ve yol kontrol çalışmalarında yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'de aranan 19 kişiden 9'u tutuklandı, System.String[]

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlar tarafından yakalama kararı ile aranan 19 kişi yapılan istihbarı ve yol kontrol çalışmalarında yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlarca hakkında yakalama kararı ile aranan 19 şahıs yakalandı. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12, Avanos'ta 1, Gülşehir'de 1, Derinkuyu'da 1, Ürgüp'te 2 ve Kozaklı'da ise aranan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 10'u hükümlülüklerine yerine getirmek şartıyla serbest bırakılırken 9 şahıs ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Derinkuyu, Gülşehir, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:44 Kaynak: İHA
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