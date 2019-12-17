Nevşehir'de aranan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de aranan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de aranan 2 şahıs tutuklandı

6 saat önce

Nevşehir ve Ürgüp'te haklarında yakalama kararı ile aranan 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Nevşehir'de aranan 2 şahıs tutuklandı, System.String[]

Nevşehir ve Ürgüp'te haklarında yakalama kararı ile aranan 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Kayseri adli makamları tarafından yağma suçundan ve Bünyan adli makamlarınca hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan E.T. ile Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından beyandan sonra mal ve kazançta artışı bildirmemek suçundan aranan E.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen her iki şahısta tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Kayseri, Polis, Ürgüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:32 Kaynak: İHA
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