Nevşehir'de aranan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de aranan 2 şahıs yakalandı

30.05.2022 09:00
Nevşehir'de aranan 2 şahıs yakalandı

Nevşehir'de adli makamlarca haklarında arama kararı veriler 2 kişi yakalandı.

Nevşehir'de adli makamlarca haklarında arama kararı veriler 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünce 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan aranan E.K. ile 'Kasten Yaralama-Hakaret' suçlarından hakkında arama kararı olan Y.C.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

E.K. ile Y.C.Ç., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adlı makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

YORUMLAR
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2 bin 750 yıllık tarih kil tablet üzerinde yaşayacak 2 bin 750 yıllık tarih kil tablet üzerinde yaşayacak
Kaynak: İHA

Hırsızlık, Hisarcık, Gülşehir, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de aranan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika


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