Nevşehir'de aranan 21 kişiden 5'i tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de aranan 21 kişiden 5'i tutuklandı
11.01.2021 17:44
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda aranan 21 şüpheli yakalandı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda aranan 21 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Y.D., N.K., F.E., İ.A.Ş. ve S.D. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanıp Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken 16 kişi ise adli hükümlülüklerine yerine getirmek şartıyla serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR
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