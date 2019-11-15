Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de aranan 22 kişiden 7'si tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de aranan 22 kişiden 7'si tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de aranan 22 kişiden 7'si tutuklandı

6 saat önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlar tarafından hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'de aranan 22 kişiden 7'si tutuklandı, System.String[]

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlar tarafından hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Nevşehir'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan yol kontrol ve denetleme noktasında yapılan çalışmalar sonrasında aranan 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 kişiden 14'ü adli yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakılırken 7 kişi ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:49 Kaynak: İHA
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