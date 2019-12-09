Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de aranan 22 şahıs yakalandı
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Nevşehir'de aranan 22 şahıs yakalandı

6 saat önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlar tarafından yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında polis ekipleri 22 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Nevşehir'de aranan 22 şahıs yakalandı, System.String[]

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlar tarafından yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında polis ekipleri 22 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlar tarafından yakalama kararı ile aranan 22 şahıs başta Nevşehir olmak üzere, Avanos, Ürgüp, Gülşehir, Derinkuyu ve Kozaklı ilçelerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının adliyeye sevk edilen şahıslardan 14'ü yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakılırken 8 şahıs ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:59 Kaynak: İHA
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