Nevşehir'de aranan 22 şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de aranan 22 şahıs yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de aranan 22 şahıs yakalandı

6 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve ilçelerde yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sonrasında 22 şahıs yakalandı.

Nevşehir'de aranan 22 şahıs yakalandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve ilçelerde yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sonrasında 22 şahıs yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Polis ekipleri tarafından çeşitli adli makamlar tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan şahıslardan Nevşehir il merkezinde 10, Acıgöl'de 2, Avanos'ta 1, Gülşehir'de 2, Kozaklı'da 1 ve Ürgüp'te 5 olmak üzere 22 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 17'si adli hükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakılırken 5 şahıs ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Gülşehir, Kozaklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:38 Kaynak: İHA
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