Nevşehir'de aranan 29 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de aranan 29 şüpheli yakalandı

28.03.2022 18:52
Nevşehir'de aranan 29 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 29 şahıs yakalandı.

Nevşehir'de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 29 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 29 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 29 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

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Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de aranan 29 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de aranan 29 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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