Nevşehir'de aranan 3 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kumru adli makamlarınca yaralama suçundan aranan ve hakkında 1 yıl hapis cezası bulunan M.K., Nevşehir adli makamlarınca nafaka hükümlerine uymamak suçundan aranan ve hakkında 3 ay tazyik cezası bulunan T.L. ve ailenin korunması tedbirinin ihlal suçundan aranan B.C polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edil her üç şahıstan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR