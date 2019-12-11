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Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de aranan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de aranan 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'de aranan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kumru adli makamlarınca yaralama suçundan aranan ve hakkında 1 yıl hapis cezası bulunan M.K., Nevşehir adli makamlarınca nafaka hükümlerine uymamak suçundan aranan ve hakkında 3 ay tazyik cezası bulunan T.L. ve ailenin korunması tedbirinin ihlal suçundan aranan B.C polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edil her üç şahıstan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:17 Kaynak: İHA
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