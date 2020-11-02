Nevşehir'de aranan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de aranan 3 kişi tutuklandı
02.11.2020 15:50
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında aranan 3 kişi yakalanarak tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında aranan 3 kişi yakalanarak tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca aranan ve hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan H.N.Ö., Kocaeli adli makamlarınca aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.Ç. ve Aile içi ve kadına şiddetle mücadele kapsamında tedbir kararını iki kez ihlal eden ve 6 gün zorlama hapis kararı bulunan R.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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