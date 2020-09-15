Nevşehir'de aranan 4 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada 4 firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, "silahla tehdit" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C, "yaralama" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.K, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan hakkında 10 ay hapis cezası bulunan E.P. ile "nafaka hükümlerine uymamak" suçundan hakkında arama kararı bulunan Z.Ş. yakalandı.

Firari hükümlüler, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.