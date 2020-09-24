Nevşehir'de aranan 4 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de aranan 4 firari hükümlü yakalandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada 4 firari hükümlü yakalandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada 4 firari hükümlü yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "konut dokunulmazlığının ihlal etme" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.E, "hakaret ve ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.E, "basit yaralama" suçundan hakkında 5 ay 18 gün hapis cezası bulunan M.K. ile "Ailenin Korunması Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında 3 gün hapis cezası bulunan O.A'yı yakaladı. Firari hükümlüler, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Son Dakika

"Kişiye özel" ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi

Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması

UEFA'nın tüm turnuvalarında 5 oyuncu değişikliği hakkı geçerli olacak

Maske denetiminde polisleri eniştesiyle tehdit eden kurye, çark etti: Eniştem Gebze'de servis şoförü

Luis Suarez, gözyaşlarıyla veda etti ve kulübü eleştirdi: Barcelona bana güvenmedi

Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu

Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı

Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor