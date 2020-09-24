Nevşehir'de aranan 4 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada 4 firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "konut dokunulmazlığının ihlal etme" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.E, "hakaret ve ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.E, "basit yaralama" suçundan hakkında 5 ay 18 gün hapis cezası bulunan M.K. ile "Ailenin Korunması Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında 3 gün hapis cezası bulunan O.A'yı yakaladı.
Firari hükümlüler, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:49 - Kaynak: AA
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