Nevşehir'de aranan 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 7 şüpheli yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adli birimlere teslim edilmek üzere aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, hakaret, borçlunun ödeme şartını ihlal, hırsızlık, basit yaralama, tehdit, silahla tehdit suçlarından aranan 7 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1 kişi tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR