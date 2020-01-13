Nevşehir'de aranan 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de aranan 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de aranan 8 kişi tutuklandı

6 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranana şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Nevşehir İl merkezinde 6,Gülşehir'de 1 ve Kozaklı'da 1 kişi olmak üzere aranan 8 şahıs tutuklandı.

Nevşehir'de aranan 8 kişi tutuklandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranana şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Nevşehir İl merkezinde 6, Gülşehir'de 1 ve Kozaklı'da 1 kişi olmak üzere aranan 8 şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasın yönelik yapılan çalışmalarda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 şahıs, Gülşehir'de 1 ve Kozaklı'da 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Gülşehir, Nevşehir, Kozaklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sapanca gölünde "hayalet ağ" katliamı! Çok sayıda ördek ve balık telef oldu
Yüzüne demir saplanan Emre, yoğun bakımdan çıktı Kaybolan üniversite öğrencisi, özel harekat timlerince aranıyor Asker eğlencesinde yengesini öldüren adam tutuklandı

Son Dakika Haberleri
15:56 Cezaevinden firar etti, sevgilisinin evinde saklanırken yakalandı - Son Dakika Haber
15:56 Öldürülen öğrencinin sırası karanfillerle donatıldı - Son Dakika Haber
15:53 Aranan 3 şahıs cezaevine teslim edildi - Son Dakika Haber
15:52 Amasya'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika Haber
15:52 Ankara'da onlarca liseli tekme tokat birbirine girdi - Son Dakika Haber
15:30 Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında rakamlar belli oldu! Geçen sene 20 Ferrari satıldı - Son Dakika Haber
15:11 Microsoft, Milyonlarca insanın kullandığı Windows 7 desteğine son veriyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 16:06:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir'de aranan 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]