Nevşehir'de aranan 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, JASAT ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonrasında 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
- Kaynak: İHA
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