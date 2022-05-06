Nevşehir'de aranan bir şahıs yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de aranan bir şahıs yakalandı

06.05.2022 11:44
Nevşehir'de aranan bir şahıs yakalandı

Nevşehir'de 'Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan arama kararı bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Nevşehir'de 'Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan arama kararı bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada; hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ş.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de aranan bir şahıs yakalandı - Son Dakika


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