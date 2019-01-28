Nevşehir'de Aranan Fetö Firarisi Bursa'da Yakalandı
1 saat önce
Nevşehir'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında aranan zanlı Bursa'da yakalandı.
Nevşehir
'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında aranan zanlı Bursa
'da yakalandı. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi
Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Abdulhamit Ö'nün, teknik ve fiziki takip sonucu Bursa'da olduğunu tespit etti.
Şüpheli, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
ByLock kullandığı, "Nevşehir bölge talebe mesulü" ve "Nevşehir mahalle örgüt evleri sorumlusu" olduğu ileri sürülen Abdulhamit Ö, Bursa Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:21 Kaynak: AA
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