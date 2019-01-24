Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Aranan Fetö Firarisi Kadın Ankara'da Yakalandı

Nevşehir'de Aranan Fetö Firarisi Kadın Ankara'da Yakalandı

41 dakika önce

Nevşehir'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında aranan kadın zanlı Ankara'da yakalandı.

Nevşehir'de Aranan Fetö Firarisi Kadın Ankara'da Yakalandı, System.String[]
Nevşehir'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında aranan kadın zanlı Ankara'da yakalandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla yakalama kararı bulunan F.K'nin, teknik ve fiziki takip sonucu Ankara'da olduğunu tespit etti.

Kadın şüpheli, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ByLock kullandığı, "emniyet mahrem yapılanması"nda sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öne sürülen F.K'nin işlemlerinin ardından kente getirileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:39 Kaynak: AA

Ankara, Nevşehir, Güncel
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