Nevşehir'de Aranan Fetö Firarisi Kadın Ankara'da Yakalandı
41 dakika önce
Nevşehir'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında aranan kadın zanlı Ankara'da yakalandı.
Nevşehir
'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında aranan kadın zanlı Ankara
'da yakalandı. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla yakalama kararı bulunan F.K'nin, teknik ve fiziki takip sonucu Ankara'da olduğunu tespit etti.
Kadın şüpheli, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
ByLock kullandığı, "emniyet mahrem yapılanması"nda sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öne sürülen F.K'nin işlemlerinin ardından kente getirileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:39 Kaynak: AA
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