Nevşehir'de aranan iki şahıs yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de aranan iki şahıs yakalandı

12.03.2022 14:23
Nevşehir'de aranan iki şahıs yakalandı

Nevşehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Ankara adli makamlarınca 'Gece Vakti Yağma' suçundan aranan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan M.A. ve İzmir (Çeşme) adli makamlarınca 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan U.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

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Nevşehir, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de aranan iki şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de aranan iki şahıs yakalandı - Son Dakika
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