Nevşehir'de aranan iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de aranan iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de aranan iki şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada arama kararı ile aranan 2 şüpheli yakalandı.

Nevşehir'de aranan iki şüpheli tutuklandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada arama kararı ile aranan 2 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, Ankara adli makamlarınca "İftira, hırsızlık" ve "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığı ihlal etme" suçlarından hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (49) ve Nevşehir adli makamlarınca "Basit yaralama" suçundan hakkında 9 ay hapis cezası bulunan R.Ç. (44) gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:57 Kaynak: İHA
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