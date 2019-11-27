Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de aranan kişilere eş zamanlı operasyon yapıldı
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de aranan kişilere eş zamanlı operasyon yapıldı - Son Dakika

Nevşehir'de aranan kişilere eş zamanlı operasyon yapıldı

6 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Nevşehir'de aranan kişilere eş zamanlı operasyon yapıldı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 19 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı operasyon sonrasında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:06 Kaynak: İHA
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