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Nevşehir'de aranan kişilere eş zamanlı operasyon yapıldı
6 saat önce
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:06 Kaynak: İHA
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 19 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı operasyon sonrasında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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