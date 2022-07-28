Aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Aranan şahıs tutuklandı

28.07.2022 15:02
Aranan şahıs tutuklandı

Nevşehir'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bir kişi gözaltına alındı.

Nevşehir'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşyayı çalma' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan E.Ö. isimli şahsın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmada yakalanarak gözaltına alınan E.Ö., jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Jandarma, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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