Edinilen bilgiye göre, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşyayı çalma' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan E.Ö. isimli şahsın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmada yakalanarak gözaltına alınan E.Ö., jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

Nevşehir 'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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