Nevşehir'de aranması bulunan 1 şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de aranması bulunan 1 şahıs yakalandı

04.03.2022 14:54
Nevşehir'de aranması bulunan 1 şahıs yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda aranması bulunan 1 şahıs yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda aranması bulunan 1 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda "Nitelikli Yağma " suçundan aranması olan ve 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan R.S. (52) yakalandı.

Yakalanan şahıs adli işlemlerinin ardından tutuklanarak, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - NEVŞEHİR

YORUMLAR
500
Son dakika 3. sayfa: Aranan şahıslara şafak operasyonu Son dakika 3. sayfa: Aranan şahıslara şafak operasyonu Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de aranması bulunan 1 şahıs yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:48 Yusuf Yazıcı savaş yüzünden Rusya'dan ayrılıp Türkiye'ye dönebilir!
14:45 Digitürk, TFF'nin kafa karıştırıcı yayın ihalesindeki gerçekleri ortaya çıkardı
14:44 2022 fitre miktarı açıklandı! Kişi başı 40 TL olacak
14:37 İlişkileri normalleştirme çağrısı yapan Putin: Eylemlerimiz yalnızca dostça olmayan adımlara yanıt olacak
14:29 Putin muhalifi ünlü Rus satranççı Garry Kasparov: Putin durdurulmalı, yoksa bir sonraki hedefi nükleer silahlarıyla NATO olacak
14:27 Kılıçdaroğlu'ndan holdinglere oligark benzetmesi: Eyy yerel oligarklar, size de huzur yok
14:16 Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4 katı geçti! Rekor yüzde 64,58 zam ile karnabaharda
14:05 Üzerinde Türkçe ibare bulunmayan gizemli kargo aracı, Gaziantep'te endişe yarattı
13:59 Sinan Akçıl ile boşanma kararı alan Burcu Kıratlı, yeni erkek arkadaşıyla görüntülendi!
13:58 Galatasaray'da Kerem'e teklif yağıyor! Rekor bonservisle gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 15:00:29. #1.12#
SON DAKİKA: Nevşehir'de aranması bulunan 1 şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement