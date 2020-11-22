Nevşehir'de araziye terk edilen yavru köpekler hayvan barınağına götürüldü - Son Dakika

Nevşehir'de araziye bırakılan 40 yavru köpeğin, belediye ekiplerince hayvan barınağına götürüldüğü bildirildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Nevşehir- Avanos yolu Karadağ mevkisinde doğa yürüyüşüne çıkan vatandaşların, arazide 40 yavru köpeğin bırakıldığı yönündeki ihbarı üzerine, görevlilerin hayvanları Nevşehir Belediyesi Hayvan Kasabası'na götürdüğü ve veteriner hekimlerce sağlık kontrollerinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekim tarafından muayene edilen köpeklerin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Yavru köpekleri, bulundukları alana bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması ile ilgili soruşturma devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.