Nevşehir'de Arı ve Yanar, dezenfekte çalışmasına katıldı - Son Dakika
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Nevşehir'de Arı ve Yanar, dezenfekte çalışmasına katıldı

26 dakika önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile birlikte belediye ekiplerinin kapalı pazar yerinde gerçekleştirdikleri dezenfekte çalışmalarına katıldı.

Nevşehir'de Arı ve Yanar, dezenfekte çalışmasına katıldı, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile birlikte belediye ekiplerinin kapalı pazar yerinde gerçekleştirdikleri dezenfekte çalışmalarına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Arı ve Yanar'ın vatandaşların sağlıklı bir ortamda pazar alışverişini yapabilmeleri için maske ve eldivenlerini takarak belediye işçilerinin çalışmasına eşlik ettiği bildirildi.


Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki çalışmada, basınçlı su ve köpükle alışveriş sepetleri, zemin ve merdivenler yıkandı.


Belediye olarak koronavirüsle mücadele kapsamında yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Arı, "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli. Bu kapsamda kurduğumuz özel ekip vasıtasıyla şehrimizin tüm noktalarında dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Özel halk otobüsleri, duraklar ve vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanlarda bu çalışmaları periyodik olarak tekrarlıyoruz." dedi.


AK Parti İl Başkanı Yanar da dezenfekte ve temizlik çalışmalarında gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı tüm belediye çalışanları adına Başkan Arı'ya teşekkür etti.


Nevşehir Belediyesinin düzenli olarak yaptığı dezenfekte çalışmaları ile virüs tehdidini önlemek adına ciddi adımlar attığını belirten Yanar, "Türkiye genelinde alınan tedbirlerin yanı sıra şehrimizde de tüm kurumlarımız gerekli tedbirleri alarak, bu sürecin en kısa sürede atlatılması için yoğun bir mesai harcıyor. Benim, vatandaşlarımızdan ricam evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmamaları. Evde kaldığımız sürece bu tehlikeden de uzak durmuş olacağız." diye konuştu.

Rasim Arı, AK Parti, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:50 Kaynak: AA

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