Nevşehir'de asayiş - Son Dakika

Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.



Yapılan çalışmada, "konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık" suçlarından aranan yabancı uyruklu M.K.A, "basit yaralama" suçundan aranan F.M. ile "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, yaralama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve hakkında 5 yıl 18 ay hapis cezası bulunan V.D. yakalandı.



Emniyetteki işlemlerin adından adliyeye sevk edilen V.D, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.K.A ve F.M serbest bırakıldı.