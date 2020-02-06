Nevşehir'de asayiş - Son Dakika

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Nevşehir'de asayiş

7 saat önce

Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.

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Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.


Yapılan çalışmada, "konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık" suçlarından aranan yabancı uyruklu M.K.A, "basit yaralama" suçundan aranan F.M. ile "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, yaralama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve hakkında 5 yıl 18 ay hapis cezası bulunan V.D. yakalandı.


Emniyetteki işlemlerin adından adliyeye sevk edilen V.D, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.K.A ve F.M serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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