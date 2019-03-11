Nevşehir'de Asayiş Olayları

Nevşehir'de şüpheli araçta arama yapan polis 82 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Nevşehir'de şüpheli araçta arama yapan polis 82 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.





Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halinde olan bir araçtan şüphelenerek durumu güzergahındaki polis noktasına bildirdi.





Uygulama noktasında durdurulan araçta, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla arama yapıldı.



Aramada, 16 torba içinde toplamda 82 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.



Gözaltına alınan araç sürücüsü C.D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



C.D. hakkında, "4733 sayılı tütün ve alkol piyasası kanununa muhalefet etmek" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.



İş yerinin kapısına tüfekle ateş eden zanlı tutuklandı



Nevşehir'de bir iş yerinin kapısına pompalı tüfekle ateş ederek kaçan zanlı polis tarafından yakalandı.



İbrahim Paşa Mahallesi Garaj Sokak'taki bir iş yerinin kapısına beraberinde getirdiği pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçan T.K. polis tarafından kısa sürede yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K. "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit ve mala zarar verme" suçundan tutuklandı.



T.K. mahkemesinin ardından Nevşehir E-Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

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