Nevşehir'de Asayiş Olayları

Nevşehir Adalet Sarayı önünde sanık yakınları arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Nevşehir Adalet Sarayı önünde sanık yakınları arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Adalet Sarayı önünde sanık yakınları arasında çıkan kavgada demir çubuk ve av tüfeği kullanıldı.



Olaya müdahale eden polis, kavgaya karışan U.Y. ve Ü.Y'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" ve "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarından tutuklandı.



U.Y. ve Ü.Y. Nevşehir E-Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.



7 ayrı suçtan aranan zanlı Derinkuyu'da yakalandı





Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde çeşitli suçlardan aranan kişi, tutuklandı.



Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar yerindeki devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişinin kimlik kontrolünü yapmak istedi.



Kimliğini ibraz etmeyen ve farklı bir isim beyan ederek çelişkili ifadeler kullanan şahıs, polis merkezine götürüldü.



Burada parmak izi alınarak kimlik tespiti yapılan şüphelinin çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan M.K. olduğu tespit edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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