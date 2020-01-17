Nevşehir'de asayiş olayları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir'de asayiş olayları - Son Dakika

Nevşehir'de asayiş olayları

6 saat önce

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, firari hükümlü yakalandı.

Nevşehir'de asayiş olayları, System.String[]

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlamasıyla hakkında İstanbul ve Keskin adli makamlarınca yakalama kararı ve 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç'yi yakaladı.

Y.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavalıönü Mahallesi'nde devriye görevleri sırasında, Balonlu Park mevkisinde, araç içinde bekleyen kişilerin durumundan şüphelenerek arama yaptı.


Araç ve şüphelilerin üst aramasında 3 gram sentetik uyuşturucu ile havalı tabanca ele geçirildi.


Gözaltına alınarak emniyete götürülen S.D. ve Y.K. daha sonra adliyeye sevk edildi.


Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Hacıbektaş, İstanbul, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP'li Kubilay, Gelecek Partisi'ne tepki gösterdi
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı 4 sayfalık mektubun içeriğini açıkladı Veteriner Hekimler Odası vatandaşları uyardı: Ölü kuşlara sakın dokunmayın İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 18:14:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir'de asayiş olayları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]