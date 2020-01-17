Nevşehir'de asayiş olayları - Son Dakika

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlamasıyla hakkında İstanbul ve Keskin adli makamlarınca yakalama kararı ve 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç'yi yakaladı.

Y.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavalıönü Mahallesi'nde devriye görevleri sırasında, Balonlu Park mevkisinde, araç içinde bekleyen kişilerin durumundan şüphelenerek arama yaptı.



Araç ve şüphelilerin üst aramasında 3 gram sentetik uyuşturucu ile havalı tabanca ele geçirildi.



Gözaltına alınarak emniyete götürülen S.D. ve Y.K. daha sonra adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.