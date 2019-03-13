Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Asbetli İçme Suyu Boruları Değiştiriliyor

Nevşehir'de Asbetli İçme Suyu Boruları Değiştiriliyor

1 saat önce

Nevşehir'deki asbestli içme suyu hatlarının PVC içme suyu hattı ile yenilenmesi çalışmalarına başlandı.

Nevşehir'de Asbetli İçme Suyu Boruları Değiştiriliyor, System.String[]
Nevşehir'deki asbestli içme suyu hatlarının PVC içme suyu hattı ile yenilenmesi çalışmalarına başlandı.

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk olarak Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İrşad Caddesindeki 1 km uzunluğundaki asbestli içme suyu hattının PVC içme suyu hattı ile yenilenmesine başlandı.

Asbestli içme suyu hatlarının PVC içme suyu boru hattı ile yenilenmesine yönelik çalışmalar, bundan sonraki süreçte şehrin diğer yerleşim bölgelerinde de devam ettirilecek. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:32 Kaynak: İHA

Nevşehir, Güncel
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