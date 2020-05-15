Nevşehir'de AVM'ler açıldı - Son Dakika

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de alışveriş merkezleri alınan önlemlerle yeniden hizmet vermeye başladı.



Nevşehir'de hizmet veren Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi korona virüs ile mücadele kapsamında almış olduğu tedbirlerin ardından bugün itibarıyla kapılarını yeniden açtı. Sabahın erken saatlerinde AVM'lere gelen vatandaşların, AVM yöneticileri ve güvenlik görevlilerinin tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.



Nissara AVM Genel Müdürü Göktürk Ozhan, "Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tüm kurallara uygun bir şekilde yeniden kapılarımızı açtık" dedi. Ozhan, "15 Mayıs itibarıyla hizmet vermeye başladık. 11.00 ile 19.00 saatleri arasında müşterilerimizi ağırlayacağız. Şuanda müşterilerimiz içeri giriyor. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen tüm uyarılara ve genelgeye uyarak açılış yaptık. Tüm dezenfeksiyon işlemlerimi yaptık ve devam ediyoruz. Kontrollü geçişlerimiz sürüyor. Tüm yayın organlarımız ile birlikte vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda sürekli uyarıyoruz. Vatandaşlarımız da sosyal mesafelerini koruyarak kendi hijyen önlemlerini özen göstererek maskeli bir şekilde AVM'mizde çok güvenli bir şekilde alışverişlerini yapabilirler" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR