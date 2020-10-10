Nevşehir'de Azerbaycan'a destek konvoyu - Son Dakika

Nevşehir'de Azerbaycan'a destek konvoyu

10.10.2020 15:35
Nevşehir'de Azerbaycan'a destek konvoyu, System.String[]

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği tarafından, "Gardaşlık zamanı" sloganıyla Azerbaycan'a destek için araçlarla konvoy oluşturularak şehir turu atıldı.

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği tarafından, "Gardaşlık zamanı" sloganıyla Azerbaycan'a destek için araçlarla konvoy oluşturularak şehir turu atıldı.

Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki gösteren vatandaşlar, organize edilen etkinliğe katılmak için Nevşehir Şehitliğinde toplandı.

Kent merkezinden geçilerek Milli İrade Caddesi sonuna kadar devam eden konvoyda Azerbaycan ve Türk bayrakları açıldı.

Etkinlikte basın açıklaması yapan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenci Ümit Guliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalini yıllardır sürdürdüğünü, Azerbaycan halkının saldırgan tutumlara karşı artık tahammülü kalmadığını belirtti.

Ermenistan'ın tüm dünyanın suskun kaldığı yıllar boyu işgale devam etmeye çalıştığını kaydeden Guliyev, şöyle konuştu:

"1991 yılından beri yapılan hiçbir anlaşmaya uymayan ve görüşme sürecinde saldırmaya devam eden Ermenistan, 1992 yılında Hocalı'da yakın tarihin en kanlı soykırımlarından birini gerçekleştirdi. İşgalci tutumunu sürdüren Ermenistan, yeniden sivillere yönelik saldırılara başladı. Azerbaycan milletinin yanlarında olduğumuzu, uluslararası hukuktan kaynaklı haklarının destekçisi ve savunucusu olacağımı bildirmek istiyoruz. Bütün ülkelerin vicdan sahibi insanlarını, işgale ve zulme karşı Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edeceğiz."

Açıklamanın ardından, dernek başkanı Baki Öncel tarafından dua edildi.

Azerbaycan, Ermenistan, Nevşehir, İHH, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de Azerbaycan'a destek konvoyu - Son Dakika

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