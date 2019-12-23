Nevşehir'de bağ evinde çıkan yangında 1 kişi öldü - Son Dakika
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Nevşehir'de bağ evinde çıkan yangında 1 kişi öldü

6 saat önce

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangında Bekir B. (34) yanarak hayatını kaybetti.

Nevşehir'de bağ evinde çıkan yangında 1 kişi öldü, System.String[]

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangında Bekir B. (34) yanarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde bulunan bağ evinde meydana geldi. Bekar olan Bekir B.'nin yaşadığı bağ evinde henüz belinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin içinde kalan Bekir B., yanarak hayatını kaybetti. Yangını görenlerin çabasına rağmen kurtarılamayan Bekir B.'nin cansız bedeni olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından çıkartıldı. Ardından otopsi yapılmak üzere Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.


Jandarma, Ayvalı, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:10 Kaynak: DHA
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