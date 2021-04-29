Nevşehir'de bağ evinde kumar oynayan 10 kişiye para cezası - Son Dakika

Nevşehir'de bağ evinde kumar oynayan 10 kişiye para cezası
29.04.2021 15:24
NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki bağ evinde kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye toplam 47 bin 336 TL ceza uygulandı.
NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki bağ evinde kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye toplam 47 bin 336 TL ceza uygulandı.
Jandarma ekipleri, Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesindeki bir bağ evinde kumar oynandığını tespit etti. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince eve operasyon düzenlendi. Evde yakalanan 10 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirleri kapsamında fiziksel mesafe ve maske kuralına uymamaktan toplam 47 bin 336 TL ceza uygulandı. Bağ evinde kumar oynattıkları belirlenen B.Ö. ve A.S. hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Son Dakika İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Araç sahipleri dikkat! Egzoz emisyon ölçümleri tam kapanma nedeniyle ertelendi Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir Sergen Yalçın'ın, "Cumartesi sahada hesaplaşırız" diye gözdağı verdiği Hatay'ın hocası Ömer Erdoğan, koronavirüse yakalandı FIFA 21'de Haftanın Takımı'nda, Lyon maçında 2 gol ve 1 asist yapan Burak Yılmaz'a da yer verildi Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu