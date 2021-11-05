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Nevşehir'de bahçe duvarı çöktü: 8 işçi yaralı - Son Dakika

Nevşehir'de bahçe duvarı çöktü: 8 işçi yaralı

05.11.2021 10:10

Nevşehir'de bahçe duvarı çöktü: 8 işçi yaralı Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde duvarın çökmesi sonucu 8 işçi yaralandı.

Nevşehir'de bahçe duvarı çöktü: 8 işçi yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde duvarın çökmesi sonucu 8 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şahinefendi Köyü'nde meydana gelen olayda, bir patates deposunun bahçe duvarı çöktü. Bu sırada duvarın altında mesaiye başlamayı bekleyen 8 işçi çöken duvardan düşen taş parçalarından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı 8 işçide ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan ve olayı anlatan bir işçi, işe başlamak için kamyonun gelmesini beklediklerini, o sırada duvarın üzerlerine çöktüğünü belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de bahçe duvarı çöktü: 8 işçi yaralı
Nevşehir'de bahçe duvarı çöktü: 8 işçi yaralı
Nevşehir'de bahçe duvarı çöktü: 8 işçi yaralı
Nevşehir'de bahçe duvarı çöktü: 8 işçi yaralı

Nevşehir, Jandarma, Ürgüp, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de bahçe duvarı çöktü: 8 işçi yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de bahçe duvarı çöktü: 8 işçi yaralı - Son Dakika
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