Nevşehir'de bakır kablo çalan şüpheliler Kayseri'de yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de bakır kablo çalan 3 zanlı, polis ekiplerince Kayseri'de yakalandı.

Kozaklı ilçesindeki inşaattan bakır kablo çalan E.D. (26), K.Y. (42) ve T.B'nin (38) bulunduğu otomobil, Kayseri Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, keski aletleri, bir telsiz ve yüklü miktarda bakır kablo ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Kozaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.