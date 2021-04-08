Nevşehir'de başarılı polislere belge verildi - Son Dakika

Nevşehir'de başarılı polislere belge verildi

Nevşehir'de görev yapan başarılı polisler belgeyle ödüllendirildi.

Nevşehir'de görev yapan başarılı polisler belgeyle ödüllendirildi. Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Nevşehir Valiliği önünde düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, müdür yardımcıları ve polis memurları katıldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla buradaki tören sona erdi. Artunay ve beraberindeki heyet daha sonra Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i makamında ziyaret etti. Artunay, Vali Becel'e plaket takdim etti. Valilik Fuayene Salonu'nda düzenlenen etkinlikte de Vali Becel, Emniyet Müdürü Artunay'a üstün başarı ve başarı belgesi, 11 polise de başarı belgesi verdi.

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