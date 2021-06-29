Nevşehir'de başarılı sporcular ödüllendirildi

Amatör sporlara verdiği destek ile Nevşehir'den farklı branşlarda milli sporcular çıkaran Nevşehir Belediyesi, Türkiye Halter Şampiyonası'nda kazandıkları derecelerle milli takıma davet edilen sporcularını ödüllendirdi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Türkiye Halter Federasyonu tarafından geçtiğimiz hafta Bursa'da düzenlenen U-15 ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'na katılan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını kabul etti. Sporcular ve beraberindeki Antrenörleri Burak Erdoğan ve kulüp yöneticileri ile bir süre sohbet eden Savran, Avrupa Şampiyonası öncesinde milli takım seçmelerinin gerçekleştirildiği şampiyonada Yıldız Erkekler 73 kg kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Yaşar Karaca, U15 67 kg kategorisinde Türkiye 2.'si olan Eray Çaylak ve U15 89 kg kategorisinde Türkiye 3.'sü olan Furkan Orhan'ı tebrik etti. 20 Ağustos tarihinde Polonya'da yapılacak olan Avrupa Yıldızlar Halter Şampiyonası öncesinde milli takım hazırlık kampına davet edilen sporculara başarılar dileyen Savran, "Sizlerden ay-yıldızlı forma ile madalyalar bekliyorum" dedi.

Nevşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan desteklerinin devam edeceğini dile getiren Başkan Savran, özellikle milli sporcuların katıldıkları müsabakalarda hem Nevşehir'i hem de Türkiye'yi temsil ettiğini, bu nedenle milli sporcularla gurur duyduklarını söyledi. Başarılı sporcuları altın ile ödüllendiren Savran, "Kulübümüz bünyesinde önemli başarılara imza atan sporcularımızın, milli forma ile Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Büyük emeklerle kazandıkları başarılar dolayısıyla tüm hemşehrilerimiz adına hem sporcularımızı, hem ailelerini hem de antrenörlerini yürekten kutluyorum. İnanıyorum ki gelecek dönemlerde hepsi daha büyük başarılara imza atacaklar ve bizleri gururlandırmaya devam edeceklerdir" diye konuştu. - NEVŞEHİR