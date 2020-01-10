Nevşehir'de "Basın Anıtı" açılışı yapıldı - Son Dakika
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Nevşehir'de "Basın Anıtı" açılışı yapıldı

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi tarafından '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla yapılan Basın Anıtı açılışı yapıldı.

Nevşehir'de

Nevşehir Belediyesi tarafından '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla yapılan Basın Anıtı açılışı yapıldı.


Nevşehir Belediyesi tarafından '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolasıyla Meteris meydanında yapılan Basın Anıtı açılışı yapıldı. Basın Anıtı açılışına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer, Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Bayram Ekici, Kapadokya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Osman Koca'nın yanı sıra gazeteciler ve daire müdürleri katıldı.


Basın Anıtı açılışını Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve gazeteciler birlikte yaptı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı açılışta yaptığı konuşmada, "Bugün 10 Ocak Gazeteciler günü dolayısıyla basın emekçisi kardeşlerimizin günü her türlü zorluğa her türlü sıkıntıya rağmen gece demez gündüz demez, soğuk demez sıcak demez. Terör operasyonlarında gazeteci kardeşlerimiz var, kaza haberlerinde gazeteci kardeşlerimiz var. Siyasetçilerin herhangi fiilini gerçekleştirmesinde gazeteciler var. Yani hayatın her noktasında var olan gazeteci kardeşlerimizdir. Onlar tabi ki zor şartlarda görev yapıyorlar. Ama tabi ki marifet iltifata tabidir. Onların zor bir mesleği yaptığını ifade ederek onların gününde onları gündeme getirmek istedik. Dolayısıyla ben anıt gibi şeylerin yapılmasına sıcak bakmayan birisiyim. Ama böyle bir günde hem Meteris Meydanımızın daha güzel hale gelebilmesi ve eski cazibesini yeniden yakalayabilmesi adına burada yaptığımız çalışmaları gazeteci kardeşlerimize bir anıt yaparak burasının güzelliğini taçlandırmak istedik. Gerçekten de çok şık bir yer olmuş. Dolayısıyla gazetecilerin hatırlanması adına yapılan bir anıttır" dedi.


Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ta yaptığı açıklamada "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tüm gazetecilerin gününü kutluyorum" dedi. Vali Aktaş, "Malumunuz bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü. Bununla ilgili olarak Nevşehir Belediyemizin yaptırmış olduğu Basın Anıtını açmak için bir araya geldik. Bende tüm gazeteci arkadaşlarımızın, basın mensuplarımızın çalışan gazetecilerimizin bugününü kutluyorum. Hepsine sahada çalışan, afet bölgelerinde çalışan, terör bölgelerinde çalışan her türlü zorluk altında işin yapmaya çalışan tüm arkadaşlarımıza sağlıklı günlerde çalışmalarını diliyorum" şeklinde konuştu.


Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve gazetecilerin Basın Anıtı önünde hatıra fotoğrafını ise Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı çekti. - NEVŞEHİR

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, İlhami Aktaş, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:14 Kaynak: İHA
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